Raggi | clamorosa gaffe nello spot sulla Ryder Cup | al posto del Colosseo c’è un anfiteatro francese | VIDEO

Leggi su tpi

(Di lunedì 12 aprile 2021) Roma,della: aldelc’è l’Arena di Nimesdella sindaca di Roma, Virginia, che sui suoi profili social ha pubblicato undi presentazione dellaCup, in programma nel 2023 a Guidonia, comune nei pressi della Capitale, in cui l’Arena di Nimes è stata scambiata per il. Il filmato, sparito dai social e ora prontamente modificato, si apriva proprio con un’immagine dall’alto dell’Arena di Nimes, situata nel Sud della Francia, che, nelle intenzione dell’autore, doveva rappresentare il, uno dei simboli di Roma. Immediate le reazioni sui social con numerosi utenti che hanno ironizzato sul...