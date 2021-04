Quello che so sull’amore: Gabriele Muccino rinnega il suo film (Di lunedì 12 aprile 2021) Gabriele Muccino continua a rilasciare testimonianze shock; dopo i commenti al film Favolacce, ora è il turno di un suo vecchio film: Quello che so sull’amore I film di Gabriele Muccino raccontano di relazioni umane e rapporti personali, affrontando contemporaneamente tutti quegli aspetti della società che non vanno. Lo fa, forse sarebbe meglio dire “lo faceva“, sfidando quasi l’opinione comune, e ottenendo comunque un grande apprezzamento dalla critica. Negli ultimi anni, tuttavia, questa sua ribellione cinematografica è divenuta più un aspetto caratteriale che una peculiarità singolare, e personale, di fare film. Ed è così che ha iniziato a fare Quello che tutti vorrebbero fare, ma nessuno osa ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 12 aprile 2021)continua a rilasciare testimonianze shock; dopo i commenti alFavolacce, ora è il turno di un suo vecchioche sodiraccontano di relazioni umane e rapporti personali, affrontando contemporaneamente tutti quegli aspetti della società che non vanno. Lo fa, forse sarebbe meglio dire “lo faceva“, sfidando quasi l’opinione comune, e ottenendo comunque un grande apprezzamento dalla critica. Negli ultimi anni, tuttavia, questa sua ribellione cinematografica è divenuta più un aspetto caratteriale che una peculiarità singolare, e personale, di fare. Ed è così che ha iniziato a fareche tutti vorrebbero fare, ma nessuno osa ...

Advertising

CottarelliCPI : Ma è possibile che dopo tutto quello che si è detto e fatto la Lombardia sia ancora sestultima nella classifica del… - teatrolafenice : ?? «Non mi sembra un uomo libero quello che non ozia di tanto in tanto. (Cicerone). Buona domenica, amici! ??… - chetempochefa : 'Sappiamo che le superfici non sono particolarmente importanti. Il virus non si trasmette molto efficientemente all… - marinaaaddicted : RT @flashvlight: ma quanto è bello quando le persone ti ascoltano, sono realmente interessate a quello che hai da dire e si ricordano tutti… - _sweetmelody__ : RT @peularis: 'Tutti supportano quello che dice lei' c'hai un coraggio Martina a dire una cosa del genere quando sei ancora lì dentro con u… -

Ultime Notizie dalla rete : Quello che La strategia delle riaperture di Draghi: graduali, flessibili e 'all'aperto' Sempre tenendo presente l'obiettivo principale che è quello di riaprire in sicurezza, per il presidente del Consiglio i nuovi protocolli che il Comitato tecnico scientifico dovrà stilare dovranno ...

L'Ulivo non è replicabile Tutto il contrario di quello che oggi è sotto ai nostri occhi. Ecco perché quando oggi si riparla di Ulivo e di riproporre una visione ulivista nel campo politico progressista e riformista occorre ...

Fedez interviene sul caso di Malika: “Quello che ho visto è contronatura, una mamma che rifiuta una… Il Fatto Quotidiano Vaccini, De Luca vuole mettere tra le priorità anche le dosi per “i settori economici”. Figliuolo: “No alle deroghe, prima i fragili” L’obiettivo è quello di mettere al sicuro le persone fragili e le classi di età più anziane, che sono le più vulnerabili all’infezione. Più celermente si concluderà questa fase, prima si potrà ...

Geoff Bussetil serie tv Per sapere tutto quello che Geoff Bussetil ha fatto sul piccolo schermo, come attore, regista o sceneggiatore. Ti aiutiamo a ricordare i nomi dei suoi personaggi nelle serie tv, le stagioni e gli ...

Sempre tenendo presente l'obiettivo principaledi riaprire in sicurezza, per il presidente del Consiglio i nuovi protocolliil Comitato tecnico scientifico dovrà stilare dovranno ...Tutto il contrario dioggi è sotto ai nostri occhi. Ecco perché quando oggi si riparla di Ulivo e di riproporre una visione ulivista nel campo politico progressista e riformista occorre ...L’obiettivo è quello di mettere al sicuro le persone fragili e le classi di età più anziane, che sono le più vulnerabili all’infezione. Più celermente si concluderà questa fase, prima si potrà ...Per sapere tutto quello che Geoff Bussetil ha fatto sul piccolo schermo, come attore, regista o sceneggiatore. Ti aiutiamo a ricordare i nomi dei suoi personaggi nelle serie tv, le stagioni e gli ...