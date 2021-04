Quanti soldi ha guadagnato Marvin Vettori con la vittoria su Holland? Montepremi ufficiale e cifre della carriera (Di lunedì 12 aprile 2021) Marvin Vettori ha guadagnato 104.000 dollari (circa 87.500 euro) per la sua vittoria su Kevin Holland nel main event della Fight Night UFC andata in scena sabato sera a Las Vegas. Questa è la cifra che il fighter italiano si è portato ufficialmente a casa grazie al netto successo nel main event: 49.000 dollari (circa 41.200 euro) per il match (si intende la partecipazione), 49.000 dollari (circa 41.200 euro) per la vittoria, 6.000 dollari (circa 5.050 euro) di “incentive pay”. Il trentino non è riuscito a portarsi a casa l’assegno di 50.000 dollari staccato per chi si rende protagonista del “Fight of the Night” (il miglior combattimento della serata), visto che non è stata apprezzata la sua abilità nella lotta a terra contro Holland ma ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 aprile 2021)ha104.000 dollari (circa 87.500 euro) per la suasu Kevinnel main eventFight Night UFC andata in scena sabato sera a Las Vegas. Questa è la cifra che il fighter italiano si è portato ufficialmente a casa grazie al netto successo nel main event: 49.000 dollari (circa 41.200 euro) per il match (si intende la partecipazione), 49.000 dollari (circa 41.200 euro) per la, 6.000 dollari (circa 5.050 euro) di “incentive pay”. Il trentino non è riuscito a portarsi a casa l’assegno di 50.000 dollari staccato per chi si rende protagonista del “Fight of the Night” (il miglior combattimentoserata), visto che non è stata apprezzata la sua abilità nella lotta a terra controma ...

