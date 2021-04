Quanti soldi guadagna il vincitore del SailGP? Montepremi milionario! Tutte le cifre della kermesse velica (Di lunedì 12 aprile 2021) Ormai è tutto pronto alle Bermuda, dove nel weekend del 24-25 aprile andrà in scena la prima tappa del SailGP, competizione velica giunta alla seconda edizione e che ci terrà compagnia per un anno intero con diversi appuntamenti in giro per tutto il mondo (sbarcherà anche in Italia nel fine settimana del 5-6 giugno a Taranto). Si preannuncia un grande spettacolo con delle regate di flotta particolarmente tirate e lo show assicurato dai veloci catamarani F50 con foil, delle imbarcazioni in grado di destare l’attenzione di tutti gli appassionati. Il parterre si preannuncia davveo di lusso, perché vedremo in mare tantissime stelle della vela internazionale, tra cui alcuni uomini che sono stati grandissimi protagonisti durante l’ultima America’s Cup, la manifestazione sportiva più antica al mondo. L’australiano James Spithill, timoniere di ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 aprile 2021) Ormai è tutto pronto alle Bermuda, dove nel weekend del 24-25 aprile andrà in scena la prima tappa del, competizionegiunta alla seconda edizione e che ci terrà compagnia per un anno intero con diversi appuntamenti in giro per tutto il mondo (sbarcherà anche in Italia nel fine settimana del 5-6 giugno a Taranto). Si preannuncia un grande spettacolo con delle regate di flotta particolarmente tirate e lo show assicurato dai veloci catamarani F50 con foil, delle imbarcazioni in grado di destare l’attenzione di tutti gli appassionati. Il parterre si preannuncia davveo di lusso, perché vedremo in mare tantissime stellevela internazionale, tra cui alcuni uomini che sono stati grandissimi protagonisti durante l’ultima America’s Cup, la manifestazione sportiva più antica al mondo. L’australiano James Spithill, timoniere di ...

Advertising

ceofbooks : Secondo incontro e ho già la lista della spesa dei componenti, si accettano scommesse su quanti soldi butterò - acerbisgianluca : Una delle cose che accumuna tutti i comunisti è che pensano di sapere cosa sia meglio per gli altri, compreso di qu… - Czap99 : @ondatait @MISE_GOV e quanti soldi pubblici sono stati spesi per la licenza Micro$oft Power BI? ?? - LuluMar02004752 : @Giada96726682 Ma lasciateli stare che oltre parlare male di Eli e di tommy non sanno fare altro .Sono invidiosi su… - bitingournails : mi sento male se penso a quanti soldi ho fatto spendere a mia madre e poi ho lasciato danza ?? (tranne le mezze quel… -