Puglia zona rossa, otto italiani su dieci in area arancione da oggi In vigore l'ordinanza ministeriale (Di lunedì 12 aprile 2021) Puglia, con Campania, Sardegna e Valle d'Aosta, in zona rossa. Tutte le altre, fra regioni e province autonome, in zona arancione. Una popolazione di otto italiani su dieci. Entra in vigore oggi l'ordinanza del ministro della Salute con i nuovi colori delle regioni. Che appunto, sono nuovi per molti ma non per la Puglia.

