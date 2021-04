Pubblica amministrazione, Brunetta: per turnover serio 150mila assunzioni l’anno (Di lunedì 12 aprile 2021) Per ripristinare "un minimo di turnover serio", qualitativo e quantitativo, servono "almeno 150mila" assunzioni l'anno. A dirlo è il ministro della Funzione Pubblica, Renato Brunetta, che, nel corso dell'incontro "Italia 2021, competenze per riavviare il futuro", ha ricordato che sta cambiando "le regole del gioco del reclutamento" dei dipendenti pubblici. "Una cosa facile a dirsi, difficilissima a farsi", ha rimarcato. Brunetta ha sottolineato che una buona formazione nella Pubblica amministrazione si fa in realtà "ripristinando un sano turnover demografico degli occupati. L'età media continua a rimanere molto alta. Bisogna fare una rivoluzione cambiando il paradigma degli ultimi dieci anni". Il ministro ha aggiunto ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 12 aprile 2021) Per ripristinare "un minimo di", qualitativo e quantitativo, servono "almenol'anno. A dirlo è il ministro della Funzione, Renato, che, nel corso dell'incontro "Italia 2021, competenze per riavviare il futuro", ha ricordato che sta cambiando "le regole del gioco del reclutamento" dei dipendenti pubblici. "Una cosa facile a dirsi, difficilissima a farsi", ha rimarcato.ha sottolineato che una buona formazione nellasi fa in realtà "ripristinando un sanodemografico degli occupati. L'età media continua a rimanere molto alta. Bisogna fare una rivoluzione cambiando il paradigma degli ultimi dieci anni". Il ministro ha aggiunto ...

