PSG-Bayern Monaco domani in tv in chiaro? Orario | canale e diretta streaming quarti Champions League

Dopo lo spettacolare 3-2 dell'andata Paris Saint Germain e Bayern Monaco tornano a sfidarsi nel ritrono dei quarti di finale di Champions League. Si riparte dalla vittoria in trasferta in favore dei parigini, ma i campioni d'Europa in carica proveranno a ribaltare la situazione pur senza il loro bomber principe, Robert Lewandowski. diretta TV E streaming – PSG-Bayern Monaco è in programma all'Allianz Arena martedì 13 aprile alle ore 21 e sarà trasmessa in chiaro su canale 5, oltreché su Sky Sport. Gli appassionati potranno seguire il match in streaming su SkyGo e NowTv e su Mediaset Play.

