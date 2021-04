Pronti per la riapertura grazie alle somministrazioni (Di lunedì 12 aprile 2021) Il Regno Unito sta andando verso l'immunità di gregge e ha deciso di riaprire pub e negozi. Sono stati somministrati 40 milioni di vaccini. Il Regno Unito riapre: verso l’immunità di gregge con oltre 40 milioni di vaccini somministrati su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 12 aprile 2021) Il Regno Unito sta andando verso l'immunità di gregge e ha deciso di riaprire pub e negozi. Sono stati somministrati 40 milioni di vaccini. Il Regno Unito riapre: verso l’immunità di gregge con oltre 40 milioni di vaccini somministrati su Notizie.it.

Advertising

poliziadistato : #giornatanazionaledonazioniorgani La nostra @Lamborghini in uso a #PoliziaStradale impiegata su richiesta del… - PReina25 : Vittoria sofferta in un campo difficilissimo ?????3?? Continuiamo a lavorare a testa bassa ed essere pronti per quest… - chetempochefa : Una leggenda del calcio sta per essere con noi, probabilmente il calciatore più forte di tutti i tempi! Siete pront… - PalliCaponera : @CuoreDora @eadaimon Voglio fare una guida turistica sugli ospedali universitari Per ora ho due volumi pronti: Roma… - RobRe62 : RT @emergenzavvf: Con fiamme, fumo e altissime temperature in spazi d’intervento particolarmente ristretti, l’incendio navale è considerato… -