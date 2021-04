Probabili formazioni Sassuolo-Fiorentina: trentunesima giornata Serie A 2020/2021 (Di lunedì 12 aprile 2021) Le Probabili formazioni di Sassuolo-Fiorentina, match della trentunesima giornata di Serie A 2020/2021. Si gioca alle 18:00 di sabato 17 aprile nella cornice del Mapei Stadium. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Sassuolo – Berardi e Caputo verso il recupero mentre Traore torna dalla squalifica scontata contro il Benevento. Out Ayhan (contagiato) e Defrel. Fiorentina – Rientrano Pulgar e Ribery dopo il turno di squalifica. Out Igor e Kokorin mentre Castrovilli è favorito per una maglia da titolare. Le ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 aprile 2021) Ledi, match delladi. Si gioca alle 18:00 di sabato 17 aprile nella cornice del Mapei Stadium. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Berardi e Caputo verso il recupero mentre Traore torna dalla squalifica scontata contro il Benevento. Out Ayhan (contagiato) e Defrel.– Rientrano Pulgar e Ribery dopo il turno di squalifica. Out Igor e Kokorin mentre Castrovilli è favorito per una maglia da titolare. Le ...

