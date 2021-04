Probabili formazioni Napoli-Inter | trentunesima giornata Serie A 2020 2021

(Di lunedì 12 aprile 2021) Ledi, match delladi. Si gioca alle 20:45 di domenica 18 aprile nella cornice dello stadio Maradona e la partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Spazio al 4-2-3-1 con Politano, Zielinski e Insigne alle spalle di Osimhen. L’unico indisponibile è Ghoulam mentre Hysaj è in ballottaggio con Mario Rui. Squalificato Lozano.– Torna Barella dopo aver scontato il turno di squalifica. In dubbio Perisic e Kolarov mentre sul fronte d’attacco Lukaku e Lautaro saranno riproposti. Le ...

PSG BAYERN MONACO: LA DIFESA Esaminando le mosse degli allenatori per ledi Psg Bayern Monaco , vediamo bene che in difesa Pochettino dovrà fare attenzione ad ...ROMA BOLOGNA/ Quote: Pedro sarà protagonista? VIDEO FIORENTINA ATALANTA: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI Per Giuseppe Iachini alla Fiorentina serve maggiore scaltrezza: ' La partita ...Allo stadio "Enrico Rocchi" di Viterbo si chiude la trentacinquesima giornata del girone C (in attesa del recupero tra Juve Stabia-Catanzaro del 21 aprile prossimo). Viterbese-Casertana ...Le probabili formazioni di Viterbese – Casertana Taurino dovrebbe optare per un 3-5-2 con Daga in porta, in difesa Mbende, Ferrani e Baschirotto, in mediana Bezziccheri affiancato da Besea e Bensaja ...