Prince, il 30 luglio fuori "Welcome 2 America": primo album postumo di inediti (Di lunedì 12 aprile 2021) C'è poco da fare, quando sei un artista nel vero senso della parola, il tuo lavoro smette di essere tale. La produzione dei più grandi musicisti di ogni epoca è generalmente contraddistinta da un livello incommensurabile di qualità, frutto, appunto, di un sano mix tra talento e necessità di esteriorizzazione del proprio essere. Non sembra essere affatto un caso dunque che Prince, al secolo Roger Nelson, abbia lasciato ai posteri qualcosa come 8000 brani inediti. L'eclettico artista ci ha lasciati da ormai – quasi – 5 anni: fu trovato morto in un ascensore di Paisley Park, lo studio di registrazione (ma anche residenza) di Prince in Minnesota. Questo era evidentemente il locus amoenus del musicista, in grado di pubblicare poco meno di 40 dischi registrati in studio fin dal 1975, anno del suo esordio. Alcune delle 8000 tracce già citate, ...

