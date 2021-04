Previsioni meteo 12 aprile 2021: il maltempo insiste al Centro-Nord (Di lunedì 12 aprile 2021) Le Previsioni meteo di oggi, lunedì 12 aprile 2021: la perturbazione insiste sulle regioni del Nord e del Centro Italia con piogge e temporali Inizio di settimana segnato da condizioni meteo all’insegna del maltempo sulle regioni Centro-settentrionali già interessate da piogge e temporali nel corso dell’ultimo fine settimana. La perturbazione di origine atlantica insisterà anche… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 12 aprile 2021) Ledi oggi, lunedì 12: la perturbazionesulle regioni dele delItalia con piogge e temporali Inizio di settimana segnato da condizioniall’insegna delsulle regioni-settentrionali già interessate da piogge e temporali nel corso dell’ultimo fine settimana. La perturbazione di origine atlanticarà anche… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

ItalianAirForce : Ancora non hai consultato le previsioni #meteo per il #WeekEnd? Scopri che tempo farà nei prossimi giorni guardando… - bizcommunityit : Meteo, le previsioni di domani lunedì 12 aprile: tanta pioggia e neve sui monti - Ren99927421 : RT @ItalianAirForce: Ancora non hai consultato le previsioni #meteo per il #WeekEnd? Scopri che tempo farà nei prossimi giorni guardando le… - AndreaTrevisio3 : @Th_Dm4570 @StefanoBerto83 No, a me le uniche previsioni che m'interessano sono quelle meteo. Così quando qualcuno… - infoitinterno : Previsioni Meteo, cresce l’allerta maltempo: i fenomeni più estremi nelle prossime 24 ore, forti temporali e neve a… -