Previdenza: Consulenti lavoro, ecco novità contratto espansione su prepensionamento (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Labitalia) - Elementi di continuità e di differenziazione tra vecchia e nuova formulazione dell'articolo 41 del d.lgs. n. 148/2015 sono al centro dell'approfondimento di oggi 12 aprile con cui la Fondazione studi Consulenti del lavoro risponde ai quesiti più frequenti in materia di prepensionamento del contratto di espansione. Le Faq riepilogano gli indirizzi interpretativi emersi nella tavola rotonda dello scorso venerdì 9 aprile, che ha visto gli esperti di Fondazione studi confrontarsi con i dirigenti dell'Inps e rappresentanti di Confindustria a partire anche dalla disciplina operativa indicata dall'Istituto nazionale di Previdenza sociale attraverso la circolare n. 48/2021. Tra i punti affrontati dagli esperti, l'identificazione della platea di beneficiari, le ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Labitalia) - Elementi di continuità e di differenziazione tra vecchia e nuova formulazione dell'articolo 41 del d.lgs. n. 148/2015 sono al centro dell'approfondimento di oggi 12 aprile con cui la Fondazione studidelrisponde ai quesiti più frequenti in materia dideldi. Le Faq riepilogano gli indirizzi interpretativi emersi nella tavola rotonda dello scorso venerdì 9 aprile, che ha visto gli esperti di Fondazione studi confrontarsi con i dirigenti dell'Inps e rappresentanti di Confindustria a partire anche dalla disciplina operativa indicata dall'Istituto nazionale disociale attraverso la circolare n. 48/2021. Tra i punti affrontati dagli esperti, l'identificazione della platea di beneficiari, le ...

