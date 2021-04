Presidenziali Perù | sarà ballottaggio tra comunista e destre

(Di lunedì 12 aprile 2021) I dati dello scrutinio ufficiale sulle elezionidi domenica inconfermano ilPedro Castillo come candidato più votato, in un Paese politicamente frammentato nella scelta ...

Ultime Notizie dalla rete : Presidenziali Perù

I dati dello scrutinio ufficiale sulle elezionidi domenica inconfermano il comunista Pedro Castillo come candidato più votato, in un Paese politicamente frammentato nella scelta del proprio leader, che dovrà emergere nel ...Ieri si è votato anche in, per il primo turno delle, in uno scenario di frammentazione e incertezza, con ben 18 candidati. Ci vorranno giorni per definire chi saranno i due ...