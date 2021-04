Presidente Bayern Monaco | «Flick? Noi siamo vittime»

(Di lunedì 12 aprile 2021) Herbert Hainer,del, ha parlato del futuro di Hans-Dieter: le sue dichiarazioni Herbert Hainer,del, ha parlato del futuro di Hans-Dieter, in orbita Nazionale tedesca dopo l’addio di Joachim Low. «Noiledi questa situazione. Siccome c’è un posto vacante in Nazionale,costretti a commentare delle voci sul nostro tecnico ogni settimana. Lui non mi ha detto niente in merito e sono fermamente convinto che vuole continuare ad allenare il, anche perché consapevole di poter fare ancora molto con questa squadra. Ha una grande rosa e un grande club alle spalle. Non penso che li lascerà ...

...gli uomini delLaporta. Il club catalano è in pole position per acquistarlo, ma non è il solo. Anche il Real Madrid fra le spagnolem Manchester City e United fra le inglesi e il...... solo ildi Regione o Provincia può sottoporre lo specifico protocollo alla validazione ...Monaco - Siviglia: a porte aperte La Supercoppa Europea del 24 settembre fra il neo - ...Herbert Hainer, presidente del Bayern Monaco, ha parlato del futuro di Hans-Dieter Flick, in orbita Nazionale tedesca dopo l’addio di Joachim Low. «Noi siamo le vittime di questa situazione. Siccome c ...Herbert Hainer, presidente del Bayern Monaco, ha parlato a Sky90 rilasciando queste dichiarazioni sul futuro di Flick, tecnico dei bavaresi finito nel mirino della Federazione come potenziale ...