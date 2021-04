Premio letterario “Alessandro Leogrande”, ha vinto Nicola Lagioia con “La città dei vivi” Quinta edizione (Di lunedì 12 aprile 2021) Di seguito il comunicato: È il barese Nicola Lagioia con La città dei vivi (Einaudi) ad aggiudicarsi l’edizione 2021 del Premio Alessandro Leogrande al giornalismo letterario di inchiesta con 31 dei 75 voti espressi dai presìdi del libro italiani. La presidente dell’Associazione, Anna Maria Montinaro, ha proclamato il vincitore in diretta sulla pagina facebook dei presìdi nel corso di un incontro condotto da Marino Sinibaldi. L’Assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Puglia Massimo Bray, ospite insieme a tutti i concorrenti, ha plaudito all’iniziativa che si svolge in una regione dai bassi indici di lettura, in nome di un intellettuale che sapeva porsi domande scomode, immaginare il futuro e leggere la realtà anche da un ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 12 aprile 2021) Di seguito il comunicato: È il baresecon Ladei(Einaudi) ad aggiudicarsi l’2021 delal giornalismodi inchiesta con 31 dei 75 voti espressi dai presìdi del libro italiani. La presidente dell’Associazione, Anna Maria Montinaro, ha proclamato il vincitore in diretta sulla pagina facebook dei presìdi nel corso di un incontro condotto da Marino Sinibaldi. L’Assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Puglia Massimo Bray, ospite insieme a tutti i concorrenti, ha plaudito all’iniziativa che si svolge in una regione dai bassi indici di lettura, in nome di un intellettuale che sapeva porsi domande scomode, immaginare il futuro e leggere la realtà anche da un ...

