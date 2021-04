Premier, pari per l'Everton di Ancelotti. Vince il WBA (Di lunedì 12 aprile 2021) BRIGHTON (REGNO UNITO) - L' Everton di Ancelotti non sa più Vincere. Secondo pareggio consecutivo e successo che manca da più di un mese per i Toffees che non vanno oltre il pareggio a reti bianche in ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 12 aprile 2021) BRIGHTON (REGNO UNITO) - L'dinon sa piùre. Secondo pareggio consecutivo e successo che manca da più di un mese per i Toffees che non vanno oltre il pareggio a reti bianche in ...

