Premier League 2020/2021, scialbo 0-0 tra Brighton ed Everton: momento negativo per Ancelotti (Di lunedì 12 aprile 2021) Termina con uno scialbo 0-0 il match tra Brighton ed Everton e per entrambe non si tratta affatto di un punto d’oro né per i padroni di casa né per gli ospiti in Premier League 2020/2021. La squadra di Ancelotti, in particolare, prosegue nel periodo negativo che l’ha fatta sprofondare dalla zona Champions all’ottavo posto a quota 48 punti. A 33 invece i loro avversari odierni, che tutto sommato portano a casa un pari che li avvicina leggermente alla salvezza (Fulham sette punti indietro con una partita in più). Che non fosse una partita emozionante lo si capisce fin dalle battute iniziali, visto che l’unica vera occasione del primo tempo è per il Brighton che ci prova con la conclusione di Moder che termina fuori. Ci ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 aprile 2021) Termina con uno0-0 il match traede per entrambe non si tratta affatto di un punto d’oro né per i padroni di casa né per gli ospiti in. La squadra di, in particolare, prosegue nel periodoche l’ha fatta sprofondare dalla zona Champions all’ottavo posto a quota 48 punti. A 33 invece i loro avversari odierni, che tutto sommato portano a casa un pari che li avvicina leggermente alla salvezza (Fulham sette punti indietro con una partita in più). Che non fosse una partita emozionante lo si capisce fin dalle battute iniziali, visto che l’unica vera occasione del primo tempo è per ilche ci prova con la conclusione di Moder che termina fuori. Ci ...

Premier League, 0-0 a Brighton: l’Everton non vince più La 31ª giornata di Premier League si è conclusa con un sorprendente pareggio tra Brighton ed Everton che non sono andate oltre lo 0-0. Quarta partita consecutiva senza vittorie per la squadra di ...

