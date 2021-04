Potere al Popolo: “Telefonate di Mastella deprimente campagna elettorale” (Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “Da mesi le cittadine e i cittadini di Benevento sono continuamente disturbati dalle chiamate registrate del sindaco Mastella che, con la scusa di fornire informazioni relative all’andamento della pandemia sul territorio, sproloquia per diversi interminabili minuti sulle magnifiche sorti e progressive della sua amministrazione”. Così in una nota per la stampa il coordinamento di Potere al Popolo Sannio. “Con l’avvicinarsi della tornata elettorale – si legge nella nota – il tono propagandistico di queste Telefonate risulta ancora più inaccettabile e lesivo di ogni principio di pluralismo democratico. Com’è possibile tollerare ulteriormente questo sperpero di risorse pubbliche a fini personali? Non pago delle chiamate ritornano in auge anche le passerelle ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “Da mesi le cittadine e i cittadini di Benevento sono continuamente disturbati dalle chiamate registrate del sindacoche, con la scusa di fornire informazioni relative all’andamento della pandemia sul territorio, sproloquia per diversi interminabili minuti sulle magnifiche sorti e progressive della sua amministrazione”. Così in una nota per la stampa il coordinamento dialSannio. “Con l’avvicinarsi della tornata– si legge nella nota – il tono propagandistico di questerisulta ancora più inaccettabile e lesivo di ogni principio di pluralismo democratico. Com’è possibile tollerare ulteriormente questo sperpero di risorse pubbliche a fini personali? Non pago delle chiamate ritornano in auge anche le passerelle ...

Advertising

marcofurfaro : 'Bolsonaro (in pubblico semza mascherina) contro lockdown: 'basta piagnistei, uscite'' (04.03.2021) Brasile, 4195… - anteprima24 : ** Potere al Popolo: '#Telefonate di Mastella #Deprimente campagna elettorale' ** - alborama : RT @Anna302478978: @VittorioSgarbi @stampasgarbi Quando un Governo non ascolta le richieste del Popolo significa che è arrivato a capoline… - Anna302478978 : @VittorioSgarbi @stampasgarbi Quando un Governo non ascolta le richieste del Popolo significa che è arrivato a cap… - Sonia24384478 : RT @Gian59342003: @sandraamurri1 @sadecesen_2016 Per fortuna in questo paese esistono persone come lei, allergiche alla menzogna, alla truf… -

Ultime Notizie dalla rete : Potere Popolo Uno vale uno è un inganno, la democrazia ha bisogno di élite Non cuoche, ma venditori di gelati giunsero in effetti al potere, ma non per questo il potere ... Non a vantaggio del popolo, dunque, ma a scapito della democrazia.

Natanz, Netanyahu gioca la carta del cyberattacco per restare al potere "I sionisti volevano vendicarsi contro il popolo iraniano per il loro successo nel cammino dell'... ha promesso di fare tutto ciò che è in suo potere per fermare l'accordo sul nucleare iraniano. ad_dyn ...

#NoProfitOnPandemic: Potere al popolo scende in piazza - IlGiunco.net IlGiunco.net Potere al Popolo: “Telefonate di Mastella deprimente campagna elettorale” Benevento – “Da mesi le cittadine e i cittadini di Benevento sono continuamente disturbati dalle chiamate registrate del sindaco Mastella che, con la scusa di fornire informazioni relative all’andamen ...

Civibank, l'ultima Popolare, diventerà Spa e benefit. Via libera dai soci UDINE - CiviBank, l'ultima Popolare indipendente del Fvg ... sia nel supporto ai nostri Clienti, imprese e famiglie che potremo servire in maniera ancora più strutturata e vicina e con grande ...

Non cuoche, ma venditori di gelati giunsero in effetti al, ma non per questo il... Non a vantaggio del, dunque, ma a scapito della democrazia."I sionisti volevano vendicarsi contro iliraniano per il loro successo nel cammino dell'... ha promesso di fare tutto ciò che è in suoper fermare l'accordo sul nucleare iraniano. ad_dyn ...Benevento – “Da mesi le cittadine e i cittadini di Benevento sono continuamente disturbati dalle chiamate registrate del sindaco Mastella che, con la scusa di fornire informazioni relative all’andamen ...UDINE - CiviBank, l'ultima Popolare indipendente del Fvg ... sia nel supporto ai nostri Clienti, imprese e famiglie che potremo servire in maniera ancora più strutturata e vicina e con grande ...