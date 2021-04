Potenziare il Comitato europeo delle regioni per fermare le spinte regional-autonomiste

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 12 aprile 2021) I prossimi 24 mesi saranno determinanti per il futuro dell’Unione come realtà istituzionale, e per i singoli Stati membri, chiamati ad affrontare le nuove sfide interne e i cambiamenti a livello internazionale. L’associazione Erasmo ha scelto di concentrare la propria attenzione su questo arco temporale, per analizzare gli eventi in programma con le partnership di Linkiesta, Spinelli Group, Re-Generation, Fondazione Antonio Megalizzi, A2A e molti altri Ci ricordiamo cos’era l’Europa un minuto prima che arrivasse lo tsunami della pandemia? Messa sotto attacco da sovranismi ed estremismi, col serbatoio della credibilità quasi a secco, reduce e sfiancata da una tragica stagione del terrore, barcollante e disunita di fronte al fenomeno epocalemigrazioni, l’Unione europea appariva come un fragile castello di carte, incapace di reggere anche una sola, ulteriore bufera ...