Porsche Club GT | al Mugello scintille sul bagnato

(Di lunedì 12 aprile 2021) Primo ciak delGT al: grandi bagarre e la pioggia che condiziona l’incertezza nel monomarca delle 911, Cayman e Boxster La pioggia non placa le sfide roventi delGT al. Il monomarca dellestradali e da corsa e delle sfide a colpi di giri veloci ha inaugurato la… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

fseviareggio : RT @NoiTv: Riccardo De Bellis riparte dal Porsche Club GT 2021 del Mugello - NoiTv : Riccardo De Bellis riparte dal Porsche Club GT 2021 del Mugello - Phil_Kinch : RT @MugelloCircuit: Weekend di emozioni al #Mugello con @PeroniRace e Coppa Italia Turismo, Camp. Italiano Auto Storiche, Master Tricolore… - TCR_Series : RT @MugelloCircuit: Weekend di emozioni al #Mugello con @PeroniRace e Coppa Italia Turismo, Camp. Italiano Auto Storiche, Master Tricolore… - mattiperlecors1 : Primo round del Porsche Club GT 2021 al Mugello con numeri record -

Ultime Notizie dalla rete : Porsche Club

Corriere dell'Umbria

Inoltre ricorda vagamente unaPanamera Cross Turismo con carrozzeria rialzata. Tutto questo, infatti, risponde al nome X e ad un'altezza da terra di sette centimetri superiore a quella di una ...Va detto che già nelle qualifiche Stoffel Vandoorne s'era messo in luce: ha potuto partecipare alla Super Pole dopo che Andre Lotterer dellaè stato rimosso dalla classifica delle Qualifiche, ...La pioggia non placa le sfide roventi del Porsche Club GT al Mugello . Il monomarca delle Porsche stradali e da corsa e delle sfide a colpi di giri ...La pioggia non placa le sfide roventi del Porsche Club GT al Mugello. Il monomarca delle Porsche stradali e da corsa e delle sfide a colpi di giri veloci ha inaugurato la stagione all'interno del ...