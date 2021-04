Pontina | perde il controllo del tir e si ribalta | strada chiusa | traffico in tilt

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 12 aprile 2021) Lunedì nero per i pendolari dellae non solo per la pioggia battente. Un tir, per cause ancora da accertare, è uscito die il conducente ha perso ildel mezzo, che si è poito. E’ successo al km 38+000 pochi minuti fa, all’altezza di Via dei Rutuli, al confine tra Ardea e Aprilia. Attualmente la carreggiata ècon uscita obbligatoria su via Apriliana/vecchia in direzione Roma. Ilè ine si registrano code per curiosi anche in direzione Aprilia. Fortunatamente, non si registrano feriti. Sul posto il personale Anas e le Forze dell’Ordine per gli interventi necessari a riaprire la carreggiata e ripristinare al più presto la regolare transitabilità. ...