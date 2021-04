Advertising

MediasetTgcom24 : [AGGIORNAMENTO] Scontri a Minneapolis dopo l'uccisione di un afroamericano: il sindaco impone il coprifuoco… - SkyTG24 : Usa, poliziotto uccide ragazzo di colore a Minneapolis: nuove proteste - repubblica : Usa, la polizia uccide nero a Minneapolis: nuove proteste - massimo_san : RT @Open_gol: L'omicidio è avvenuto mentre a Minneapolis si sta svolgendo il processo per la morte di George Floyd, con la tensione per le… - giornaleradiofm : Polizia uccide ragazzo nero a Minneapolis, nuove proteste: (ANSA) - ROMA, 12 APR - La Polizia di Minneapolis ha spa… -

Ultime Notizie dalla rete : Polizia uccide

Ladi Minneapolis ha sparato ed ucciso un ventenne afroamericano in un centro periferico della città, Brooklyn Center, e l'episodio ha innescato nuove proteste contro le forze dell'ordine, ...Secondo la ricostruzione fornita dal dipartimento didel Brooklyn Center, gli agenti hanno fermato un uomo per violazione del codice della strada e hanno visto che aveva un mandato di arresto ...(ANSA) - ROMA, 12 APR - La Polizia di Minneapolis ha sparato ed ucciso un ventenne afroamericano in un centro periferico della città, Brooklyn Center, e l'episodio ha innescato nuove proteste contro ...Mentre è in corso il processo contro l'agente Derek Chauvin accusato dell'uccisione di George Floyd lo scorso maggio a Minneapolis la polizia ha sparato ed ucciso un ventenne afroamericano in un ...