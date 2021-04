Polizia postale: materiale porno con minori, arrestati due uomini a Firenze e Pistoia (Di lunedì 12 aprile 2021) Due uomini, uno di 45 anni della provincia di Pistoia e uno di 47 residente a Firenze, sono stati arrestati dalla Polizia postale di Firenze, coordinati dalla Procura della Repubblica di Firenze per detenzione di ingente quantita' di materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni 18. Uno di essi è recidivo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 12 aprile 2021) Due, uno di 45 anni della provincia die uno di 47 residente a, sono statidalladi, coordinati dalla Procura della Repubblica diper detenzione di ingente quantita' digrafico realizzato utilizzandodegli anni 18. Uno di essi è recidivo L'articolo proviene daPost.

