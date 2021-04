Polizia di Minneapolis uccide afroamericano | nuova ondata di proteste

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 12 aprile 2021) Un altro gravissimo episodio di violenza razziale sta scuotendo l’America in queste ore dopo che ladiha ferito a morte un ventennenel comune del Brooklyn Center. A due giorni di distanza dal video diventato virale del violento arresto del sottotenenteCaron Nazario e nelle stesse ore un cui è in corso il processo contro l’agente Derek Chauvin per l’omicidio di George Floyd, questo ennesimo episodio sta scatenando nuove e prevedibili ondate dicontro le forze dell’ordine in tutto il paese. La ricostruzione dellae leSecondo la ricostruzione della stessadi Brooklyn Center il fatto si sarebbe svolto durante un controllo per violazioni del codice della strada ...