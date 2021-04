Politici e dirigenti regionali al ristorante in zona rossa | fuggi-fuggi all’arrivo della Finanza

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 12 aprile 2021) Un pranzetto fuorilegge nella regione in. Nulla di eclatante se al tavolo non fossero seduti anchee funzionari. E’ accaduto in Sardegna, in una struttura termale di Sardara, nel medio campidano. Sardegna, pranzo alin: ci sono ancheIl caso infiamma la politica. Tra le 40 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.