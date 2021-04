Polemica su Ibra, si fa aprire un ristorante nonostante la zona rossa (Di lunedì 12 aprile 2021) Un weekend da dimenticare per Zlatan Ibrahimovic; per lo svedese, prima è arrivata la querelle dell’espulsione a Parma, per presunto insulto al direttore di gara Maresca, ora nuove polemiche per un episodio extra-campo: nonostante la Lombardia fosse in zona rossa, ieri l’attaccante del Milan si è fatto aprire un ristorante a Milano all’ora di pranzo. A riportare l’episodio Fanpage. Sono stati pubblicati alcuni scatti dell’attaccante svedese che era seduto al tavolo di un ristorante, senza mascherina, per pranzo. Il tutto è avvenuto verso le 13.30 di ieri. Con Ibrahimovic c’era anche l’ex Milan, Ignazio Abate. Sarebbe stato lo stesso Ibra ad essersi fatto aprire il ristorante, ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 12 aprile 2021) Un weekend da dimenticare per Zlatanhimovic; per lo svedese, prima è arrivata la querelle dell’espulsione a Parma, per presunto insulto al direttore di gara Maresca, ora nuove polemiche per un episodio extra-campo:la Lombardia fosse in, ieri l’attaccante del Milan si è fattouna Milano all’ora di pranzo. A riportare l’episodio Fanpage. Sono stati pubblicati alcuni scatti dell’attaccante svedese che era seduto al tavolo di un, senza mascherina, per pranzo. Il tutto è avvenuto verso le 13.30 di ieri. Conhimovic c’era anche l’ex Milan, Ignazio Abate. Sarebbe stato lo stessoad essersi fattoil, ...

