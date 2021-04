Podcast Napolista molto vivace – È lesa maestà vendere Insigne? (Di lunedì 12 aprile 2021) Podcast Napolista – È lesa maestà vendere Insigne? Si è parlato anche di questo nel settimanale Podcast “Il Buono, il Brutto e il Napolista” con Toto Malfitano, Alessandro Montano e Massimiliano Gallo. Il direttore del Napolista ha detto senza mezzi termini che si augura la cessione di Insigne, che desidera aria nuova. La discussione è decollata. Così come su Fabian Ruiz. E poi, ovviamente, la corsa Champions, il toto-allenatore e tanto altro. https://api.spreaker.com/v2/episodes/44304162/download.mp3 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 aprile 2021)– È? Si è parlato anche di questo nel settimanale“Il Buono, il Brutto e il” con Toto Malfitano, Alessandro Montano e Massimiliano Gallo. Il direttore delha detto senza mezzi termini che si augura la cessione di, che desidera aria nuova. La discussione è decollata. Così come su Fabian Ruiz. E poi, ovviamente, la corsa Champions, il toto-allenatore e tanto altro. https://api.spreaker.com/v2/episodes/44304162/download.mp3 L'articolo il

