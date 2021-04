Podcast Chiamate il Coach! L’ora d’aria contro Burnout

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 12 aprile 2021) Burnout, dall’inglese: bruciato, combusto. In italiano ha assunto anche il significato di esaurito. Uno stato psicologico che deriva da una condizione di stress cronico generalmente associato al contesto lavorativo. Accade quando non riusciamo a fare fronte a una situazione professionale che ci logora psicologicamente, emotivamente e fisicamente. Ci si accorge di essere arrivati a toccare il fondo quando siamo completamente esausti, privi di gioia di vivere, prostrati alla routine, ingabbiati in un loop di attività e pensieri che non lasciano spazio ad altro e che ci lasciano sfiniti. Imparare a individuare i sintomi al suo nascere è quindi fondamentale. Soprattutto in questo momento storico che ci vede chiusi in casa per buona parte della giornata in un ciclo incessante di lavoro da remoto, didattica a distanza dei figli e accudimento della casa.La puntata del podcast Chiamate il Coach!, L’ora d’aria anti Burnout, con Dott.ssa Maria Letizia Primo psichiatra e specializzata in omotossicologia e responsabile scientifico dell’asse intestino cervello della Scuola Microbioma Università di Torino, è dedicata al riconoscere l’insorgenza della sintomatologia del burnout e alle strategie quotidiane che possiamo mettere in atto per non farci sopraffare dallo stress.