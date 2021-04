PlayStation e Sony avrebbero respinto il prossimo progetto di Hideo Kojima (Di lunedì 12 aprile 2021) Hideo Kojima è stato sempre associato al marchio PlayStation. Quando ha rotto i rapporti con Konami e formato Kojima Productions come studio indipendente, ha immediatamente firmato con Sony per il suo Death Stranding, un'esclusiva console PlayStation arrivato in seguito anche su PC. Report recenti, tuttavia, hanno suggerito che potrebbe esserci un importante cambiamento in arrivo e che presumibilmente Xbox e Kojima sarebbero vicini alla firma di un accordo per il prossimo gioco dello studio. Questa è una svolta piuttosto sorprendente, se dovesse accadere, e molti sono rimasti a chiedersi perché Kojima stia passando da Sony a Microsoft. A quanto pare, potrebbe non essere stata la sua prima scelta. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 12 aprile 2021)è stato sempre associato al marchio. Quando ha rotto i rapporti con Konami e formatoProductions come studio indipendente, ha immediatamente firmato conper il suo Death Stranding, un'esclusiva consolearrivato in seguito anche su PC. Report recenti, tuttavia, hanno suggerito che potrebbe esserci un importante cambiamento in arrivo e che presumibilmente Xbox esarebbero vicini alla firma di un accordo per ilgioco dello studio. Questa è una svolta piuttosto sorprendente, se dovesse accadere, e molti sono rimasti a chiedersi perchéstia passando daa Microsoft. A quanto pare, potrebbe non essere stata la sua prima scelta. Leggi altro...

