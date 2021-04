Pina Turco | da “Gomorra” al matrimonio con il regista famoso | tutto sull’attrice italiana

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 12 aprile 2021) Giusep, nota come, è un’attrice e sceneggiatricenota per vari film tra cui Il vizio della speranza, Natale in casa Cupiello, ma anche per diversi ruoli in famose fiction italiane. Nel 2021 la vediamo a fianco di Vittoria Puccini nei panni della poliziotta Michela ne La fuggitiva. Ecco tutte le informazioni sulla carriera e la vita privata di. Età e carrieraè nata il 5 agosto 1984 a Torre del Greco, vicino a Napoli. Laureata in Antropologia culturale presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, si fa conoscere nella soap Un posto al sole nel ruolo di Maddalena De Luca. Il successo nella nota serie, viene ingaggiata per il ruolo di Debora Di Marzio– La serie. Nel 2015 è ...