Pietro Castellitto, da Totti alla ‘battaglia giusta’: “E’ ipocrita!” (Di lunedì 12 aprile 2021) Pietro Castellitto, figlio d’arte e ormai noto attore, ha rilasciato delle curiose dichiarazioni sul movimento Me Too. Ecco di che cosa si tratta. Pietro Castellitto è figlio d’arte. I suoi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 12 aprile 2021), figlio d’arte e ormai noto attore, ha rilasciato delle curiose dichiarazioni sul movimento Me Too. Ecco di che cosa si tratta.è figlio d’arte. I suoi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

giodas : RT @mariacafagna: Questo è Pietro Castellitto che ci spiega che il #metoo è come la mafia. E anche oggi “Non si può più dire niente” domani… - clatorrisi : Ringraziamo anche Pietro Castellitto per gli illuminanti consigli su come comportarsi quando si subiscono molestie… - sameoldgrl : RT @itsquietxuptown: 'evitare una molestia è facile, basta spostare la mano' ce lo dice Pietro Castellitto, uomo - rainboyfriends : RT @itsquietxuptown: 'evitare una molestia è facile, basta spostare la mano' ce lo dice Pietro Castellitto, uomo - nuwandaisurgod : RT @afrizox: Se il signor Pietro Castellitto non ha mai avuto da ragazzino la mano di un uomo sulla coscia che gli prometteva un avanzament… -