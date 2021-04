(Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – La comunità dila scomparsa di, professore eper venti anni. Il primo cittadino Domenicoha annunciato la triste notizia con una commovente lettera: “È l’ultimo ciao! Dal balcone di casa quel gesto, intercalato dall’immancabile sigaretta, mi trasmetteva affetto, gentilezza, condivisione, serenità e dava forza per continuare la gratificante fatica quotidiana. Mi mancherà! I suoi sguardi, i ricordi di un passato tenacemente narrato con immutata passione di vicende che il tempo edulcorava ed aveva sedimentato nel fiero lottatore. Mai domo! Con la sua innata fierezza ha rappresentato, come pochi, il temperamento del suo Popolo e il suo tempo. Prodigo di consigli, figli di una ...

anteprima24 : ** #Pietrelcina piange l'ex sindaco Lino Mastronardi, Masone: 'Ha segnato la storia del nostro paese' **…

Anche la comunità gravinesePadre Marciano Morra, deceduto lo scorso 17 gennaio. Il frate, a lungo Segretario dei Gruppi ... avendo condiviso con il frate dila permanenza presso il ...Purtroppo, anche oggi purtroppo il Sannioun'altra vittima: non ce l'ha fatta un 82enne diricoverato nei reparti del nosocomio sannita dedicati all'emergenza coronavirus.