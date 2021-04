Piano pandemico Italia e caso Guerra | cosa dice l’Oms

(Di lunedì 12 aprile 2021)interviene suldell’e ildi Ranieri, indagato dalla Procura di Bergamo per false dichiarazioni. Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus “non è stato coinvolto nello sviluppo, nella pubblicazione o nel ritiro del rapporto” intitolato ‘An Unprecedented Challenge’ sulla prima risposta dell’al Covid19, redatto da Francesco Zambon e dai ricercatori dell’ufficio di Venezia del, puntualizza all’Adnkronos Salute un portavoce del, Christian Lindmeier. Quel report, spiega, “era un documento regionale pubblicato prematuramente dall’Ufficio regionale per l’Europa del. I dati e le informazioni contenuti nella ...

Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Read More NewsItalia e caso Guerra, cosa dice l'Oms 12 Aprile 2021 L'Oms interviene suldell'Italia e il caso di Ranieri Guerra, indagato dalla Procura di Bergamo per ...L'Oms interviene suldell'Italia e il caso di Ranieri Guerra, indagato dalla Procura di Bergamo per false dichiarazioni. Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros ...il professore sta ancora incrociando i dati dopo aver ricevuto nuove carte sull’ultimo fronte aperto che riguarda l’eventuale incidenza sui contagi del mancato aggiornamento del piano pandemico.Il deposito della relazione del virologo è stato rimandato di due mesi per i nuovi dati che si sono aggiunti e che riguardano il mancato aggiornamento del piano pandemico ...