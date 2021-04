Piano pandemico | dalla sparizione del dossier Oms al ruolo del ministro Speranza | tutte le domande senza risposta dei pm di Bergamo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 aprile 2021) “Ho mandato scuse profuse al. Alla fine sono andato su Tedros e fatto ritirare il documento. La ritengo una cosa schifosa“. Il 14 maggio 2020 il direttore aggiunto dell’Oms, Ranieri Guerra, parlava così via sms con il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro. Ilcitato nel messaggio sembra essere Roberto, mentre Tedros è Tedros Adhanom Ghebreyesus, il numero uno dell’Organizzazione mondiale della sanità. L’oggetto della discussione è sempre il rapporto sull’Italia elaborato dai ricercatori Oms guidati da Francesco Zambon, An unprecedented challenge: Italy’s first response to Covid-19, in cui si parlava del mancato aggiornamento delitaliano e di una reazione “caotica” e “improvvisata” del nostro Paese alla prima ondata, pubblicato e rimosso nel giro di 24 ore ...