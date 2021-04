Pfizer, la variante sudafricana “buca” il vaccino: cosa rivela lo studio israeliano (Di lunedì 12 aprile 2021) Brutte, e da una parte attese, notizie. Uno studio israeliano rivela che nelle persone vaccinate Pfizer e positive la variante sudafricane è 8 volte superiore a quella riscontrata nella popolazione non vaccinata. “Ci saremmo aspettati solo un caso di variante sudafricana, ne abbiamo trovati otto”, ha detto la professoressa Adi Stern, che ha guidato la ricerca, al quotidiano The Times of Israel e ripresa dal Corriere. “La variante sudafricana, paragonata al ceppo originale e alla variante inglese, è in grado di violare la protezione del vaccino anche se servono ulteriori studi per un quadro più preciso. Riteniamo comunque – scrive la scienziata su twitter – che la ridotta efficacia si verifichi solo in ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 12 aprile 2021) Brutte, e da una parte attese, notizie. Unoche nelle persone vaccinatee positive lasudafricane è 8 volte superiore a quella riscontrata nella popolazione non vaccinata. “Ci saremmo aspettati solo un caso di, ne abbiamo trovati otto”, ha detto la professoressa Adi Stern, che ha guidato la ricerca, al quotidiano The Times of Israel e ripresa dal Corriere. “La, paragonata al ceppo originale e allainglese, è in grado di violare la protezione delanche se servono ulteriori studi per un quadro più preciso. Riteniamo comunque – scrive la scienziata su twitter – che la ridotta efficacia si verifichi solo in ...

