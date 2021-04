Peugeot 508 Pse - Al volante della station wagon

(Di lunedì 12 aprile 2021) consistente il palmarès sportivo, con trionfi che vanno dal mondo del rally a quello delle gare endurance, passando per la Parigi-Dakar, le sport prototipo e i record alla Pikes Peak. Un patrimonio da cui il costruttore transalpino vuole tornare ad attingere, creando una nuova generazione di prodotti ad alte prestazioni, che uniscono le ragionibella guida a quelle dell'ecologia. Il primo risultato di questo binomio di istanze è la 508Sport Engineered, l'ibrida plug-in proposta nelle varianti berlina econ prezzi da 69.450 e 70.650 euro rispettivamente. Sportività green. "Quest'auto rappresenta un nuovo modo di concepire la sportività in tempo di elettrificazione e farà da apripista ad altri modelli di medesima caratura tecnica", fa sapere la ...

Chissà se la nuova generazione di Opel Astra verrà offerta anche in una versione 100% elettrica , così come accadrà per: su questo punto Lohscheller ha preferito non esprimersi, il che ...

Una 508 che mostra i muscoli e scopre le carte. La Peugeot di serie più potente mai realizzata racconta in realtà molto più di quanto la sigla "Sport Engineered" lascerebbe intuire. Porta al debutto ...
La Peugeot 508 PSE è un'auto senza timori reverenziali. L'ibrida plug-in francese, oltre a essere la Peugeot stradale più potente di sempre grazie ai suoi 360 cavalli, conduce la Casa verso fasce di ...