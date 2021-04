Pescara-Entella | probabili formazioni e tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 12 aprile 2021) Sabato 17 aprile 2021 alle 14.00 allo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia si disputerà, gara valida per la 34° giornata di campionato di Serie B. Ecco lee dove seguire la partita. Come arrivano le due squadre? Nella scorsa giornata ilha pareggiato in trasferta col Brescia 1 a 1, con Dessena che ha risposto al vantaggio iniziale di Jagiello. La squadra di Grassadonia occupa la penultima posizione in classifica con 19 punti, a -3 dalla Reggina e a -4 dal Cosenza. La Virtusnello scorso turno ha rimediato una sconfitta in casa contro la Salernitana, vittoriosa per 3 a 0 grazie alle reti di Veseli, Bogdan e Tutino. Dopo la retrocessione di fatto, la società ligure ha annunciato con un comunicato ufficiale la fine ...