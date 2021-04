Perugia | il parroco ai fedeli | “Mi sono innamorato | lascio la tonaca”

Leggi su tpi

(Di lunedì 12 aprile 2021) “Il mio cuore èseppure non abbia mai avuto modo di trasgredire le promesse che ho fatto… Voglio provare a vivere quest’amore senza sublimarlo, senza allontanarlo”. IlRiccardo Ceccobelli ha stupito idella parrocchia di San Felice a Massa Martana, in provincia di, a conclusione della messa di ieri mattina. Una decisione maturata col tempo e resa concreta con l’addio al sacerdozio per cambiare strada e scegliere quella dell’amore terreno. “Non posso – ha detto don Riccardo, ribadendo comunque il proprio amore e rispetto per la Chiesa – non continuare ad essere coerente, trasparente e corretto con essa come finorasempre stato”. Da qui la comunicazione alla Santa Sede. Il religioso 42 enne, ha precisato in una nota la diocesi umbra, sarà quindi sospeso in via ...