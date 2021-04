Perù, a sorpresa va al ballottaggio il maestro di sinistra Castillo (Di lunedì 12 aprile 2021) ROMA – Con circa il 53 per cento dei verbali elettorali scrutinati il primo turno delle elezioni generali in Perù sembra indicare dei primi risultati inaspettati. Il candidato alla presidenza a ottenere il maggior numero di preferenze infatti è Pedro Castillo, della formazione di sinistra Perù Libre, che ha ottenuto poco più del 16 per cento dei voti. Leggi su dire (Di lunedì 12 aprile 2021) ROMA – Con circa il 53 per cento dei verbali elettorali scrutinati il primo turno delle elezioni generali in Perù sembra indicare dei primi risultati inaspettati. Il candidato alla presidenza a ottenere il maggior numero di preferenze infatti è Pedro Castillo, della formazione di sinistra Perù Libre, che ha ottenuto poco più del 16 per cento dei voti.

Advertising

FrancescoMurat8 : RT @JacopoCustodi: Come sempre non c'avevo capito nulla. @Vero_Mendoza_F maluccio (ma comunque a prenderlo noi l'8%), mentre a sorpresa i d… - Rich_Peru : RT @itsgebher: A sorpresa crolla #DomenicaLive: Anteprima 1.768.000 8.96% Attualità 2.030.000 10.92% Prima parte 2.330.000 13.37% Seconda… - JacopoCustodi : Come sempre non c'avevo capito nulla. @Vero_Mendoza_F maluccio (ma comunque a prenderlo noi l'8%), mentre a sorpres… - Gambini_Ale : Elezioni Peru: al 1° exit poll davanti a tutti a sorpresa Castillo, poi i favoriti De Soto, Fujimori, Lescano, Alia… -

Ultime Notizie dalla rete : Perù sorpresa In Perù spopola un maestro elementare marxista ... con una conferma e con una grande sorpresa. La conferma è il secondo arrivato, che dovrebbe essere ... Il meglio piazzato al primo turno è invece un maestro elementare che in Perù definiscono di '...

Ameria latina: il liberale Lasso è il nuovo presidente dell'Ecuador. Incertezza in Perù al primo turno, ma la sorpresa è la sinistra di Castillo Ieri si è votato anche in Perù, per il primo turno delle presidenziali, in uno scenario di ... Alla luce degli exit poll e dei risultati parziali, a grande sorpresa, il candidato meglio piazzato sembra ...

Le 5 case più vincenti nella storia del Motomondiale - Motoblog Motoblog.it ... con una conferma e con una grande. La conferma è il secondo arrivato, che dovrebbe essere ... Il meglio piazzato al primo turno è invece un maestro elementare che indefiniscono di '...Ieri si è votato anche in, per il primo turno delle presidenziali, in uno scenario di ... Alla luce degli exit poll e dei risultati parziali, a grande, il candidato meglio piazzato sembra ...