Persino Fontana rimprovera De Luca: «La Lombardia vaccina per età, e non ha mai sgarrato in niente» (Di lunedì 12 aprile 2021) Il dibattito interregionale sul piano vaccinale è definitivamente esploso: non si tengono più i governatori, fanno a chi la spara più grossa. Nel giorno in cui Vincenzo De Luca incassa il “no” del Commissario Figliuolo alle “isole Covid-free” (qualsiasi cosa significhi) e rilancia alzo zero con la solita sobrietà “La Campania lavorerà per avere le isole Covid Free. La Campania andrà avanti e non chiederà l’autorizzazione a nessuno, né a Roma né a Bruxelles né alle Nazioni unite“ registriamo il vincitore assoluto: Attilio Fontana. Proprio lui, l’ineffabile Presidente della Lombardia, quello della premiata ditta Fontana&Gallera che tanti successi ha mietuto nella gestione della pandemia nella propria Regione, che non riuscendo a trattenersi dal commentare la polemica (innescata per primo dal ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 aprile 2021) Il dibattito interregionale sul pianole è definitivamente esploso: non si tengono più i governatori, fanno a chi la spara più grossa. Nel giorno in cui Vincenzo Deincassa il “no” del Commissario Figliuolo alle “isole Covid-free” (qualsiasi cosa significhi) e rilancia alzo zero con la solita sobrietà “La Campania lavorerà per avere le isole Covid Free. La Campania andrà avanti e non chiederà l’autorizzazione a nessuno, né a Roma né a Bruxelles né alle Nazioni unite“ registriamo il vincitore assoluto: Attilio. Proprio lui, l’ineffabile Presidente della, quello della premiata ditta&Gallera che tanti successi ha mietuto nella gestione della pandemia nella propria Regione, che non riuscendo a trattenersi dal commentare la polemica (innescata per primo dal ...

