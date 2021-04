Permesso Maisano | l’ex ‘iena’ va a casa di personaggi famosi Da Bruno Vespa a Valentina Nappi

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 12 aprile 2021)L’attualità, la politica o i temi di particolare interesse sociale accendono la seconda serata di Tv8 con Marcoe i suoi ospiti. Mercoledì 14 aprile prende infatti il via la prima edizione di, il nuovo talk show, nato da una costola di Piacere, prodotto da EndemolShine Italy. Sei puntate, che andranno in onda ogni settimana subito dopo Name That Tune, doveiena incontrerà donne e uomini che vivono l’attualità in prima linea, come giornalisti, scrittori, politici e personalità del mondo dello spettacolo e dei social. La particolarità della nuova proposta di Tv8 sta nel fatto che, in ciascun appuntamento,non riceverà i suoi ospiti in un salotto televisivo. Come il titolo del programma ...