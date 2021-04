Perin-CR7 nuove provocazioni dopo i precedenti dell’andata

(Di lunedì 12 aprile 2021) Juve-Genoa vuol dire anchecontro Cristiano Ronaldo. Il portiere e il fuoriclasse portoghese spesso si provocano in campo, complice anche un buon rapporto avuto nell’anno di militanza insieme alla Juve. Un nuovo episodio si aggiunge alla sequenza, ed è risalente alla gara di ieri. All’86’ viene fischiato un fallo in attacco di Roaldo, sull’estremo difensore rossoblù. Il portoghese non è d’accordo con la decisione del direttore di gara e gli dice di non averlo toccato. A questo puntosi rivolge a Ronaldo chiamandolo “mentiroso“, ovvero bugiardo in spagnolo. Risultato comunque già acquisito dalla Juve e quindi provocazione più leggera rispetto all’andata. Era il dicembre 2020, gara terminata sempre 3-1 per i bianconeri. A Marassi i due si erano già beccati. In occasione del secondo calcio di rigore a favore della Juve, il portiere rossoblù ...

Advertising

callio47 : @CN29vfarsopoli @Gazzetta_it Ieri i due ineffabili cronisti di 'sky juve'oltre alle stronzate sul gesto di CR7,hann… - callio47 : Ieri i due ineffabili cronisti di 'sky juve'oltre alle stronzate sul gesto di CR7,hanno ironizzato sulla 'nonchalan… - infoitsport : Juventus-Genoa 3-1, le pagelle: Kulusevski ispirato, straordinari per Perin. Male CR7 - fedeedoscana : Grande storia d'amore Perin-CR7. #JuveGenoa - MassiDL273 : @GenoaCFC ora assist di rovella per cr7, perin si toglie e subito 3-1 -

Ultime Notizie dalla rete : Perin CR7

Questo è quanto si legge: 'Non è la prima volta ches'arrabbia quando non segna. È già capitato ... rei di non avergli passato bene la palla, ha baruffato con" dandogli del bugiardo " in ...'Non è la prima volta ches'arrabbia quando non segna. È già capitato di vederlo scuotere la ... rei di non avergli passato bene la palla, ha baruffato con" dandogli del bugiardo " in ...ma senza che CR7 abbia segnato. La giustificazione è stata, secondo il TG3 Piemonte, che il giocatore l'ha regalata ad un raccattapalle, ma il dubbio che non sia proprio così esiste. Nel frattempo, ...(La Gazzetta dello Sport) Ultime calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: "Non è la prima volta che CR7 s’arrabbia quando non segna. S’è arrabbiato quando Szczesny ha ...