“Perché Meghan Markle non ci sarà”. Funerali principe Filippo, Harry è già arrivato ma da solo. Spunta il vero motivo (Di lunedì 12 aprile 2021) Ancora lutto nazionale in Gran Bretagna per la morte del principe Filippo, 99 anni. Prosegue senza sosta e in maniera composta il pellegrinaggio degli inglesi fuori Buckingham Palace nonostante la neve a testimonianza del fatto che il “principe imperfetto” abbia colpito la vita di tantissimi sudditi di tutte le generazioni. Per la regina Elisabetta il momento è davvero triste e doloroso. Il terzo figlio, Andrea, ha parlato dello stato d’animo della madre dopo la scomparsa del marito. “La regina, come ciascuno sa, è una persona incredibilmente stoica. E tuttavia, in queste ore, non nasconde il proprio lato umano descrivendo l’enorme vuoto che sente nella sua vita”, ha affermato Andrea dopo aver preso parte con altri esponenti dei Windsor alla liturgia della domenica celebrata in memoria del padre ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 aprile 2021) Ancora lutto nazionale in Gran Bretagna per la morte del, 99 anni. Prosegue senza sosta e in maniera composta il pellegrinaggio degli inglesi fuori Buckingham Palace nonostante la neve a testimonianza del fatto che il “imperfetto” abbia colpito la vita di tantissimi sudditi di tutte le generazioni. Per la regina Elisabetta il momento è davtriste e doloroso. Il terzo figlio, Andrea, ha parlato dello stato d’animo della madre dopo la scomparsa del marito. “La regina, come ciascuno sa, è una persona incredibilmente stoica. E tuttavia, in queste ore, non nasconde il proprio lato umano descrivendo l’enorme vuoto che sente nella sua vita”, ha affermato Andrea dopo aver preso parte con altri esponenti dei Windsor alla liturgia della domenica celebrata in memoria del padre ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché Meghan Principe Harry: 'Nonno è stato una roccia per la regina. Con in mano una birra, direbbe: 'Andate avanti'" Il principe Harry è tornato nel Regno Unito senza la moglie incinta Meghan ed è in quarantena prima del funerale del principe Filippo, in programma sabato prossimo. È la sua prima visita nel Regno ...

Harry si precipita a Londra, divorato dai sensi di colpa per la morte del Principe Filippo ...Airways perché divorato dai sensi di colpa: nonostante i recenti appelli della famiglia a tornare per salutare di persona il nonno, Harry ha rimandato il viaggio. È dovuto restare al fianco di Meghan,...

Meghan Markle contro i tabloid: vince la causa ma il riferimento a Diana è un autogol