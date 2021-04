Perché l'Italia non può perdere l'Europeo a Roma (Di lunedì 12 aprile 2021) L'Italia rischia seriamente di perdere l'organizzazione delle quattro partite dell'Europeo rimandato la scorsa estate causa Covid e riprogrammato dal prossimo 11 giugno. Non è un pericolo da prendere alla leggera Perché la Figc non è stata in grado fino a questo momento di produrre alla Uefa le garanzie necessarie per vedersi confermare l'evento senza margine di ripensamento. Non è bastata la generica disponibilità espressa dal Governo a Nyon prima della scadenza del 7 aprile: gli organizzatori vogliono precisi impegni sulla percentuale di riapertura degli stadi (nel caso Italiano lo stadio Olimpico di Roma) con numero non inferiore al 25%. E su questo scoglio si è arenata, per ora, la macchina italica. Perché poche ore dopo la lettera inviata dal ministro della ... Leggi su panorama (Di lunedì 12 aprile 2021) L'rischia seriamente dil'organizzazione delle quattro partite dell'rimandato la scorsa estate causa Covid e riprogrammato dal prossimo 11 giugno. Non è un pericolo da prendere alla leggerala Figc non è stata in grado fino a questo momento di produrre alla Uefa le garanzie necessarie per vedersi confermare l'evento senza margine di ripensamento. Non è bastata la generica disponibilità espressa dal Governo a Nyon prima della scadenza del 7 aprile: gli organizzatori vogliono precisi impegni sulla percentuale di riapertura degli stadi (nel casono lo stadio Olimpico di) con numero non inferiore al 25%. E su questo scoglio si è arenata, per ora, la macchina italica.poche ore dopo la lettera inviata dal ministro della ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché Italia Emilia Romagna: welfare, ok commissione Fondo sociale 2021 da 51 mln - 2 Infine, la consigliera di Forza Italia Valentina Castaldini ha evidenziato come 'il programma annuale non basta, rispetto alla situazione che affronteremo nei prossimi mesi'. lor - 12 - 04 - 21 10:45:...

Banche: Panetta, 'divergenze Bankitalia - Consob svanite senza lasciare segno' - 2 Sulla collaborazione tra Consob e Banca d'Italia e' intervenuto anche Stefano De Polis, oggi Segretario generale Ivass, che negli anni delle crisi bancarie guidava l'Unita' di risoluzione della Banca ...

Torna l'ora legale (forse l'ultima) in Italia. Ma perché l'Europa è divisa sull'abolizione? Corriere della Sera