Pensioni, riforma in vista: cosa cambia il 31 Dicembre e ipotesi Quota 102

Il 31 Dicembre scade Quota 100, quindi dal 1° Gennaio 2022 si tornerebbe alle regole precedenti, con lo "scalone" dei 5 anni di età per le Pensioni. Emerge quindi l'ipotesi Quota 102 per una nuova riforma Quota 100 uscirà di scena il 31 Dicembre 2021. Per questo motivo, evitare il cosiddetto "scalone" delle Pensioni è diventato uno degli obiettivi prioritari del Governo Draghi. Al momento, le regole Pensionistiche prevedono il ritiro a 67 anni con un minimo di 20 anni di contributi. Inoltre è possibile andare in pensione senza il vincolo dell'età anagrafica e con il solo requisito contributivo, che porta a 42 anni e 10 mesi per i lavoratori, e 41 anni e 10 mesi per le lavoratrici.

