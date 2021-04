Pedopornografia web, maxioperazione: 2 arresti e 24 indagati (Di lunedì 12 aprile 2021) Pedopornografia online, arresti e indagati in una maxioperazione. Gli investigatori della Polizia Postale di Firenze, coordinati dalla Procura della Repubblica di Firenze hanno infatti arrestato un uomo di 45 anni della provincia di Pistoia, recidivo, ed uno di 47 anni della provincia di Firenze, per detenzione di ingente quantità di materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni 18. In totale sono 24 le persone indagate in 17 province, 9 regioni nell’operazione denominata Big Suprise. I due arresti e i 24 indagati sono l’epilogo dell’attività di polizia giudiziaria nata da una segnalazione proveniente dalla polizia canadese, tramite Europol, in merito alla diffusione sulla rete internet di file dai contenuti pedopornografici attraverso chat di Kik (applicazione di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 aprile 2021)online,in una. Gli investigatori della Polizia Postale di Firenze, coordinati dalla Procura della Repubblica di Firenze hanno infatti arrestato un uomo di 45 anni della provincia di Pistoia, recidivo, ed uno di 47 anni della provincia di Firenze, per detenzione di ingente quantità di materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni 18. In totale sono 24 le persone indagate in 17 province, 9 regioni nell’operazione denominata Big Suprise. I duee i 24sono l’epilogo dell’attività di polizia giudiziaria nata da una segnalazione proveniente dalla polizia canadese, tramite Europol, in merito alla diffusione sulla rete internet di file dai contenuti pedopornografici attraverso chat di Kik (applicazione di ...

