Pedopornografia online, maxi operazione della polizia postale: due arresti e 16 indagati in Toscana (Di lunedì 12 aprile 2021) Un 45enne della provincia di Pistoia e un 47enne della provincia di Firenze sono accusati di detenzione di un ingente quantità di materiale pornografico Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 12 aprile 2021) Un 45enneprovincia di Pistoia e un 47enneprovincia di Firenze sono accusati di detenzione di un ingente quantità di materiale pornografico

