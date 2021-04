Pedopornografia, due arresti in Toscana (Di lunedì 12 aprile 2021) Due persone sono state arrestate in Toscana per detenzione di materiale pornografico. Fermi eseguiti nell’operazione ‘Big Surprise’. FIRENZE – Due persone sono state arrestate in Toscana per detenzione di materiale pornografico. Il blitz è scattato nelle prime ore di lunedì 12 aprile 2021 al termine di una lunga indagine iniziata nelle scorse settimane dopo una segnalazione arrivata dalla polizia canadese. In manette sono finiti un uomo di 45 anni della provincia di Pistoia, disoccupato, ed uno di 47 di Firenze. Il primo, come riportato da La Repubblica, risulta avere dei precedenti penali, il secondo, invece, è incensurato. L’indagine L’indagine è iniziata dopo alcune segnalazioni arrivate dal Canada. La polizia postale ha subito iniziato gli accertamenti del caso per scoprire meglio quanto succedeva online. Secondo le prime ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 12 aprile 2021) Due persone sono state arrestate inper detenzione di materiale pornografico. Fermi eseguiti nell’operazione ‘Big Surprise’. FIRENZE – Due persone sono state arrestate inper detenzione di materiale pornografico. Il blitz è scattato nelle prime ore di lunedì 12 aprile 2021 al termine di una lunga indagine iniziata nelle scorse settimane dopo una segnalazione arrivata dalla polizia canadese. In manette sono finiti un uomo di 45 anni della provincia di Pistoia, disoccupato, ed uno di 47 di Firenze. Il primo, come riportato da La Repubblica, risulta avere dei precedenti penali, il secondo, invece, è incensurato. L’indagine L’indagine è iniziata dopo alcune segnalazioni arrivate dal Canada. La polizia postale ha subito iniziato gli accertamenti del caso per scoprire meglio quanto succedeva online. Secondo le prime ...

Affaritaliani : Pedopornografia, due arresti in Toscana e 24 persone indagate - bizcommunityit : Pedopornografia on line, due arresti in Toscana e 22 indagati in tutta Italia - niallsbigspoon : RT @callmeauryy: tw // pedopornografia . . . . . . . . . . . da alcuni giorni sta girando un video su TikTok dove si vedono due bambini di… - outmykitchenn : RT @callmeauryy: tw // pedopornografia . . . . . . . . . . . da alcuni giorni sta girando un video su TikTok dove si vedono due bambini di… - callmeauryy : tw // pedopornografia . . . . . . . . . . . da alcuni giorni sta girando un video su TikTok dove si vedono due bamb… -