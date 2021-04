PAW Patrol Dino Rescue: nei nuovi episodi arriva Rex, il primo cucciolo disabile (Di lunedì 12 aprile 2021) Nella serie PAW Patrol Dino Rescue debutterà un nuovo personaggio: l'adorabile Rex, un cucciolo disabile esperto in Dinosauri. PAW Patrol Dino Rescue arriva oggi 12 aprile sugli schermi di NickJr, il brand a target prescolare di ViacomCBS Italia, e nelle puntate debutterà anche Rex, il primo cucciolo disabile mostrato nell'apprezzata serie animata. I nuovi episodi saranno svelati in un modo speciale: dal 12 al 18 aprile, il canale NickJr +1, Sky 604, si trasforma infatti nel pop up channel Paw Patrol - Cuccioli in azione e trasmetterà tutto il giorno per 24 ore, tutti gli episodi della serie e ogni sera ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 12 aprile 2021) Nella serie PAWdebutterà un nuovo personaggio: l'adorabile Rex, unesperto insauri. PAWoggi 12 aprile sugli schermi di NickJr, il brand a target prescolare di ViacomCBS Italia, e nelle puntate debutterà anche Rex, ilmostrato nell'apprezzata serie animata. Isaranno svelati in un modo speciale: dal 12 al 18 aprile, il canale NickJr +1, Sky 604, si trasforma infatti nel pop up channel Paw- Cuccioli in azione e trasmetterà tutto il giorno per 24 ore, tutti glidella serie e ogni sera ...

Ultime Notizie dalla rete : PAW Patrol Tra i cagnolini di Paw Patrol arriva il cucciolo disabile Rex Roma - Rex, un cucciolo esperto in dinosauri, irrefrenabile anche se affetto da disabilità è la new entry della serie 'Paw Patrol Dino Rescue', che vedrà la Paw Patrol, formata dai simpatici cuccioli a quattro zampe provenienti da Adventure Bay, recarsi a Dino Land . Da sempre basata sull'azione e l'avventura, la ...

"Paw Patrol", debutta il primo cucciolo in sedia a rotelle Se quasi tutti i bambini amano i cuccioli, non c'è nessuno che non adori i Paw Patrol. La squadra di eroi a quattro zampe protagonista di una delle più fortunate serie cartoon - dal 2013, anno del suo debutto, non ha mai smesso di produrre nuovi episodi. È in corso l'ottava ...

Tra i cagnolini di Paw Patrol arriva cucciolo disabile Rex - Lifestyle Agenzia ANSA Tra i cagnolini di Paw Patrol arriva il cucciolo disabile Rex Nel primo episodio, sarà Ryder a presentare al gruppo Rex, il quale oltre all'incontenibile simpatia saprà anche come parlare con i dinosauri visto che vive in una valle segreta chiamata ...

«Paw Patrol», debutta il primo cucciolo in sedia a rotelle Se quasi tutti i bambini amano i cuccioli, non c’è nessuno (almeno sotto i cinque anni) che non adori i Paw Patrol. Load Error La squadra di eroi a quattro zampe protagonista di una delle più ...

